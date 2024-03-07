Власники знищенних Росією квартир отримають грошову компенсацію від міськради Одеси

Зруйнований обстрілами житловий будинок. Фото: Новини.LIVE

Через ворожі обстріли Одеси багато містян залишились без житла. Наразі працює програма отримання житлових сертифікатів, якими вже скористались власники двох знищених квартир.

Про це повідомили у пресслужбі одеської міської ради.

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Отримання виплат

У міськраді зазначають, що власники квартир, які є знищені через російську агресію, отримують компенсацію. Йдеться про житлові сертифікати, які вони зможуть використати для купівлі нових помешкань.

"На місці працює оперативний штаб відповідної районної адміністрації, який збирає дані про пошкодження вікон та дверей для надання матеріальної допомоги з міського бюджету, а також надає консультації щодо отримання компенсації за державною програмою єВідновлення. Кожний випадок — це індивідуальний підхід", — зазначив перший заступник міського голови Олександр Філатов.

Наразі в Одесі визнані знищеними чотири приватні будинки, а також багатоквартирні будинки на вул. Приморській та вул Картамишевській, та частина будинку на пр. Шевченка.

Розподіл бюджету

В міськраді зазначають, що станом на сьогодні за 2023 та 2024 роки, визначена сума матеріальної допомоги з бюджету Одеси 1 555 містянам, житло яких пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ. Загальна сума виплат складає 39,1 млн грн.

"Міська програма підтримки діє і є досить потужною. Вже близько трьох тисяч власників пошкоджених помешкань звернулись до нас. Фахівці обстежили 2 700 квартир, з яких на 2 100 підтвердили надання грошової допомоги. Близько 1 500 вже людей отримали компенсацію, загалом приблизно на 40 мільйонів гривень", — сказав заступник міського голови.

Нагадаємо, що постраждалі від терористичної атаки по Одесі 2 березня найближчим часом отримають нові домівки. За словами Президента України, наразі найважливіше — допомога містянам.

Також ми писали, що депутати одеської обласної ради відмовились підтримати рішення, щодо збереження виплат тимчасово переміщеним особам, які проживають на території Одещини. За рішенням депутатів, родини біженців, які мають дохід більше 9 тисяч, більше не потребують грошової підтримки.