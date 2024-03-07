Владельцы уничтоженных Россией квартир получат денежную компенсацию от горсовета Одессы

Разрушенный обстрелами жилой дом. Фото: Новини.LIVE

Из-за вражеских обстрелов Одессы многие горожан остались без жилья. В настоящее время работает программа получения жилищных сертификатов, которыми уже воспользовались владельцы двух уничтоженных квартир.

Об этом сообщили в пресс-службе одесского городского совета.

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Получение выплат

В горсовете отмечают, что владельцы квартир, уничтоженных из-за российской агрессии, получают компенсацию. Речь идет о жилищных сертификатах, которые они смогут использовать для покупки новых помещений.

"На месте работает оперативный штаб соответствующей районной администрации, который собирает данные о повреждении окон и дверей для предоставления материальной помощи из городского бюджета, а также предоставляет консультации по получению компенсации по государственной программе есть Восстановление. Каждый случай — это индивидуальный подход", — отметил первый заместитель. городского головы Александр Филатов.

В Одессе признаны уничтоженными четыре частных дома, а также многоквартирные дома на ул. Приморской и Картамишевской, и часть дома на пр. Шевченко.

Распределение бюджета

В горсовете отмечают, что по состоянию на сегодняшний день за 2023 и 2024 годы, определена сумма материальной помощи из бюджета Одессы 1 555 горожанам, жилье которых повреждено в результате вооруженной агрессии РФ. Общая сумма выплат составляет 39,1 млн. грн.

"Городская программа поддержки действует и достаточно мощная. Уже около трех тысяч владельцев поврежденных жилищ обратились к нам. Специалисты обследовали 2 700 квартир, из которых на 2 100 подтвердили предоставление денежной помощи. Около 1 500 уже людей получили компенсацию, в общей сложности примерно на 40 миллионов гривен", — сказал заместитель городского головы.

Напомним, что пострадавшие от террористической атаки по Одессе 2 марта в ближайшее время получат новые дома. По словам Президента Украины, сейчас самое важное — помощь горожанам.

Также мы писали, что депутаты одесского областного совета отказались поддержать решение о сохранении выплат временно перемещенным лицам, проживающим на территории Одесщины. По решению депутатов, семьи беженцев, имеющих доход более 9 тысяч, больше не нуждаются в денежной поддержке.