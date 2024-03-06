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РФ ударила ракетами по портовій інфраструктурі Одеси — є загиблі

6 березня 2024 19:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи в Одесі сьогодні 6 березня – є загиблі
Наслідки обстрілу інфраструктури. Фото ілюстративне: espreso.tv
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські війська вдарили ракетами по портовій інфраструктурі Одеси у середу, 6 березня. Внаслідок атаки загинули п'ятеро людей.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у коментарі "РБК-Україна".

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"Ворог завдав удару по портовій інфраструктурі міста. Є п'ятеро загиблих", — повідомив спікер.

При цьому представник ВМС ЗСУ уточнив, що наразі уточнюється кількість постраждалих під час акту російського терору.

Плетенчук також повідомив, що українські правоохоронні органи проводять розслідування для з'ясування всіх деталей скоєного росіянами воєнного злочину.

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Одесу та область дронами-камікадзе. Сили ППО Одеської області збили 18 "шахедів", проте внаслідок падіння уламків зруйновано житлові будинки та об'єкт інфраструктури.

Напередодні в Одесі також лунали вибухи. Противник атакував місто "шахедами".

Одеса
вибух
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні
Росія

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