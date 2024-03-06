Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow РФ ударила ракетами по портовой инфраструктуре Одессы — есть погибшие arrow

РФ ударила ракетами по портовой инфраструктуре Одессы — есть погибшие

6 марта 2024 19:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Одессе сегодня 6 марта - есть погибшие
Последствия обстрела инфраструктуры. Фото иллюстративное: espreso.tv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы в среду, 6 марта. В результате атаки погибли пять человек.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии "РБК-Украина".

Читайте также:

Ракетный удар по Одессе 6 марта

"Враг нанес удар по портовой инфраструктуре города. Есть пятеро погибших", — сообщил спикер.

При этом представитель ВМС ВСУ уточнил, что сейчас уточняется число пострадавших в ходе акта российского террора.

Плетенчук также сообщил, что украинские правоохранительные органы ведут расследование для выяснения всех деталей совершенного россиянами военного преступления.

Напомним, ночью российские оккупанты атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. Силы ПВО Одесской области сбили 18 "шахедов", однако в результате падения обломков разрушены жилые дома и объект инфраструктуры.

Накануне в Одессе также звучали взрывы. Противник атаковал город "шахедами".

Одесса
взрыв
обстрелы
оккупанты
ракеты
война в Украине
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

06:30Су-57 — зачем Россия начала использовать на войне новейшие самолеты

4 марта 2024

07:25 Два одинаковых пикапа скрывают шесть отличий — найдите их за 10 секунд