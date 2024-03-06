Взрывы в Одессе сегодня 6 марта - есть погибшие

РФ ударила ракетами по портовой инфраструктуре Одессы — есть погибшие
Российские войска ударили ракетами по портовой инфраструктуре Одессы в среду, 6 марта. В результате атаки погибли пять человек.
Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии "РБК-Украина".
Ракетный удар по Одессе 6 марта
"Враг нанес удар по портовой инфраструктуре города. Есть пятеро погибших", — сообщил спикер.
При этом представитель ВМС ВСУ уточнил, что сейчас уточняется число пострадавших в ходе акта российского террора.
Плетенчук также сообщил, что украинские правоохранительные органы ведут расследование для выяснения всех деталей совершенного россиянами военного преступления.
Напомним, ночью российские оккупанты атаковали Одессу и область дронами-камикадзе. Силы ПВО Одесской области сбили 18 "шахедов", однако в результате падения обломков разрушены жилые дома и объект инфраструктуры.
Накануне в Одессе также звучали взрывы. Противник атаковал город "шахедами".
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