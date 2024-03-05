В Одессе серия взрывов — Силы обороны выступили с заявлением
5 марта 2024 00:13
обновлено: 00:20
Дым поднимается после мощного взрыва в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Одессе сейчас, 5 марта, прогремели около полуночи. Украинские защитники сбивают вражеские "шахеды" над городом.
Об этом сообщают Силы обороны юга .
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Воздушные силы ранее предупреждали о вражеских беспилотниках из Черного моря в направлении Одессы.
В Одесской области продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Кроме того, военные сообщают о новых беспилотниках в направлении Одесщины.
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