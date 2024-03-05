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В Одессе серия взрывов — Силы обороны выступили с заявлением

5 марта 2024 00:13
обновлено: 00:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одессе серия взрывов — Силы обороны выступили с заявлением
Дым поднимается после мощного взрыва в городе. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе сейчас, 5 марта, прогремели около полуночи. Украинские защитники сбивают вражеские "шахеды" над городом.

Об этом сообщают Силы обороны юга .

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"

Воздушные силы ранее предупреждали о вражеских беспилотниках из Черного моря в направлении Одессы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В Одесской области продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине во вторник, 5 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Кроме того, военные сообщают о новых беспилотниках в направлении Одесщины.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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