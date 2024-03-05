В Одесі серія вибухів зараз 5 березня — деталі від Сил оборони

Дим підіймається після сильного вибуху в місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Одесі зараз, 5 березня, прогриміли близько півночі. Українські захисники збивають ворожі "шахеди" над містом.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

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Вибухи в Одесі зараз 5 березня

Військові попереджають українців про роботу ППО в Одесі та закликають не фільмувати та не публікувати бойову роботу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Повітряні сили раніше попереджали про ворожі безпілотники з Чорного моря в напрямку Одеси.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Одеській області триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Крім того, військові повідомляють про нові безпілотники в напрямку Одещини.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що в Дніпрі пролунали потужні вибухи в понеділок, 4 березня. Російські війська запустили у бік міста ракету.

Також ми писали, що в селі Трипілля Київської області пролунав потужний вибух в понеділок, 4 березня. Внаслідок цього у житловому будинку виникла пожежа, постраждала місцева мешканка.