В Одесі серія вибухів зараз 5 березня — деталі від Сил оборони

В Одесі серія вибухів — Сили оборони виступили з заявою
Вибухи в Одесі зараз, 5 березня, прогриміли близько півночі. Українські захисники збивають ворожі "шахеди" над містом.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Вибухи в Одесі зараз 5 березня
Військові попереджають українців про роботу ППО в Одесі та закликають не фільмувати та не публікувати бойову роботу.
Повітряні сили раніше попереджали про ворожі безпілотники з Чорного моря в напрямку Одеси.
Наразі в Одеській області триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
Крім того, військові повідомляють про нові безпілотники в напрямку Одещини.
Нагадаємо, що в Дніпрі пролунали потужні вибухи в понеділок, 4 березня. Російські війська запустили у бік міста ракету.
Також ми писали, що в селі Трипілля Київської області пролунав потужний вибух в понеділок, 4 березня. Внаслідок цього у житловому будинку виникла пожежа, постраждала місцева мешканка.
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