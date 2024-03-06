Разрушения в Одессе — какие последствия ночной атаки на город

Поврежденгый дом. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 6 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу и область БпЛА. Силы ПВО Одесской области сбили 18 "шахедов", однако в результате падения обломков разрушены жилые дома и объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА в своем телеграмм канале.

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"В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе" , — говорится в сообщении Олега Кипера.

Повреждение в результате вражеской атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Выбитые окна в доме. Фото: Одесская областная прокуратура

Маневры "шахедов" в жилых кварталах усложняли работу силам ПВО. Из-за такой коварной тактики в результате ночной атаки в жилых домах выбиты окна, разрушены потолки и повреждены помещения. Пока что информации о жертвах нет.

Напомним, что взрывы в Одессе прогремели вечером 5 марта. Враг снова атаковал город "шахедами".

Также мы писали, что, по предварительным оценкам экспертов, уцелевшая часть поврежденной в результате попадания БпЛА 2 марта многоэтажки находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время готовится заключительный отчет, в котором будет прописано, что необходимо сделать для укрепления здания.