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Разрушения в Одессе — какие последствия ночной атаки на город

6 марта 2024 11:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Разрушения в Одессе — какие последствия ночной атаки на город
Поврежденгый дом. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В ночь на 6 марта российские оккупанты в очередной раз атаковали Одессу и область БпЛА. Силы ПВО Одесской области сбили 18 "шахедов", однако в результате падения обломков разрушены жилые дома и объект инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА в своем телеграмм канале.

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Российские террористы снова направляли ударные дроны по населенным пунктам, промышленным объектам прибрежной зоны.

"В результате падения обломков сбитых дронов в Одесском районе поврежден очередной рекреационный объект, газопровод и жилые дома в частном секторе" , — говорится в сообщении Олега Кипера.

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Повреждение в результате вражеской атаки. Фото: Одесская областная прокуратура
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Выбитые окна в доме. Фото: Одесская областная прокуратура

Маневры "шахедов" в жилых кварталах усложняли работу силам ПВО. Из-за такой коварной тактики в результате ночной атаки в жилых домах выбиты окна, разрушены потолки и повреждены помещения. Пока что информации о жертвах нет.

Напомним, что взрывы в Одессе прогремели вечером 5 марта. Враг снова атаковал город "шахедами".

Также мы писали, что, по предварительным оценкам экспертов, уцелевшая часть поврежденной в результате попадания БпЛА 2 марта многоэтажки находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время готовится заключительный отчет, в котором будет прописано, что необходимо сделать для укрепления здания.

Одесса
промышленность
газопровод
прокуратура
жилье
Новости Одессы
дрон Шахид-136
дроны
инфраструктура
Олег Кипер
атака

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