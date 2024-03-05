Стан багатоповерхівки після влучання дрону — результати обстеження

Зруйнований будинок в Одесі внаслідок влучання російського дрону. Фото: Новини.LIVE

За попередніми оцінками експертів уціліла частина будинку перебуває у задовільному стані. Наразі готується заключний звіт, в якому буде прописано, що необхідно зробити для зміцнення будівлі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Стан житлового будинку

Експерти після огляду дев'ятиповерхівки на Добровольського дійшли висновку — уціліла частина будівлі придатна для подальшої експлуатації та проживання людей. Однак необхідно в найкоротші терміни прибрати всі конструкції, що нависають і створюють небезпеку.

"ДСНС завершила пошукові роботи. Почалася друга фаза робіт. На місці буде розгорнутий міський оперативний штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації", — зазначив Геннадій Труханов.

Відшкодування збитків

Наразі Одеська державна академія будівництва та архітектури готує свої висновки. За результатами їхніх технічних звітів визначатимуть розмір компенсації, яку зможуть отримати люди за державною програмою єВідновлення. В мерії також зазначають, що вже є звернення з проханнями надати людям житло.

"Що стосується розселення, то з таким питанням звернулося три особи. Всі заявки відпрацьовані", — зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 березня російські окупанти атакували Одесу ударними дронами. Унаслідок "прильоту" частково зруйнований житловий будинок, загинуло 12 людей, серед яких 5 дітей.

Також ми писали, що постраждалі від терористичної атаки по Одесі 2 березня найближчим часом отримають нові домівки. Таке доручення дав президент України Володимир Зеленський голові Одеської ОВА Олегу Кіперу.