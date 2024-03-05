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Состояние многоэтажки после попадания дрона – результаты обследования

5 марта 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Состояние многоэтажки после попадания дрона – результаты обследования
Разрушен дом в Одессе в результате попадания российского дрона. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По предварительным оценкам экспертов уцелевшая часть дома находится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время готовится заключительный отчет, в котором будет прописано, что необходимо сделать для укрепления здания.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Эксперты после осмотра девятиэтажки на Добровольского пришли к выводу, что уцелевшая часть здания пригодна для дальнейшей эксплуатации и проживания людей. Однако необходимо в кратчайшие сроки убрать все нависающие и создающие опасность конструкции.

"ГСЧС завершила поисковые работы. Началась вторая фаза работ. На месте будет развернут городской оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" , — отметил Геннадий Труханов.

Возмещение ущерба

Одесская государственная академия строительства и архитектуры готовит свои выводы. По результатам их технических отчетов будут определять размер компенсации, которую смогут получить люди по государственной программе. В мэрии также отмечают, что уже есть обращение с просьбами предоставить людям жилье.

"Что касается расселения, то с таким вопросом обратилось три человека. Все заявки отработаны" , — говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на 2 марта российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами. В результате "прилета" частично разрушен жилой дом, погибли 12 человек, среди которых 5 детей.

Также мы писали, что пострадавшие от террористической атаки по Одессе 2 марта в ближайшее время получат новые дома. Такое поручение дал президент Украины Владимир Зеленский председателю Одесской ОВА Олегу Киперу.

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