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Влучання в житловий будинок в Одесі — цілеспрямований тероризм росіян

4 березня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Влучання в житловий будинок в Одесі — цілеспрямований тероризм росіян
Речі, які принесли одесити, в пам'ять загиблих дітей в Одесі від російського дрону. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Атака на багатоповерхівку в Одесі — черговий терористичний акт росіян. Він був спрямований на те, щоб посіяти паніку серед українців.

Про це в етері Ранок.LIVE сказав речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

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Мета ворога 

За словами Сергія Братчука, основною метою ворога наразі є максимальне заплутування маршрутів шахедів та залякування мирного населення.

"Вони хочуть, щоб українці панікували і через емоції потім реагували на те, що відбувається. Вони навіть цього не приховують. Також, їм важливо завдавати масштабних руйнувань, як наприклад, в Одесі", — зазначив речник.

Сергій Братчук додав, що ворог націлив дрони на густонаселенний житловий район Одеси, та цим окупанти намагались заплутати маршрут БпЛА.

Атака на Одесу 

Нагадаємо, що у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" зруйнований житловий будинок, загалом 18 квартир.

Також ми писали, що внаслідок ворожої атаки по Одесі один з випущених дронів влучив в багатоповерхівку, яка частково зруйнувалася. Під завалами знайшли 12 загиблих і через майже дві доби пошуково-рятувальну операцію в місті завершили. 

Додамо, що станом на ранок 4 березня у Чорному морі на рейді зараз спостерігається одне судно, яке тримається ближче до берегів тимчасово окупованого Криму. В Середземне море ворог вивів ще один корабель, загалом 2 ракетоносія перебувають на чергуванні.

Одеса
російські війська
ЗСУ
росіяни
армія
Одеська область
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Сергій Братчук
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