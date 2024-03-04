Ворог вивів додатковий ракетоносій в Середземне море — яка ситуація в Чорному

Запуск ракети "Калібр". Фото: росЗМІ

Станом на ранок 4 березня у Чорному морі на рейді зараз спостерігається одне судно, яке тримається ближче до берегів тимчасово окупованого Криму. В Середземне море ворог вивів ще один корабель, загалом 2 ракетоносія перебувають на чергуванні.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



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у Чорному морі перебуває 1 корабель;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 3 кораблі, з яких 2 ракетоносія, загальний залп — 12 ракет "Калібр".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 18 суден, 11 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 9 суден, з яких жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, що Російська Федерація має проблеми зі збором крилатих ракет типу "Калібр". Причиною цього є нестача західних комплектуючих.

Також ми писали, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".