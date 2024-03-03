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Росія має проблеми зі збиранням ракет типу "Калібр" — які саме

3 березня 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росія має проблеми зі збиранням ракет типу "Калібр" — які саме
Запуск ракети "Калібр". Фото: росЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російська Федерація має проблеми зі збором крилатих ракет типу "Калібр". Причиною цього є нестача західних комплектуючих.

Про це в етері національного телемарафону повідомив капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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Проблеми зі збором ракет "Калібр"

Останній раз російські окупанти масовано атакували Україну "калібрами" ще у серпні минулого року. З того часу були тільки поодинокі випадки застосування цих ракет, зокрема це 2-3 штуки за весь період. Риженко вважає, що така ситуація свідчить про нестачу європейських чипів для виробництва цих боєприпасів.

"Там було багато чипів, які завозили за сірими схемами з країн Заходу, і зараз у них з цим проблема. Кількість нових ракет у них стала менша, вони їх економлять", — розповів військовий спеціаліст. 

Росія має проблеми зі збиранням ракет типу "Калібр" — які саме - фото 1
Капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко. Фото: скриншот

Відрізати Україну від Чорного моря

Андрій Риженко додав, що росіяни їх економлять для якихось спеціальних завдань, які вони можуть ставити перед собою. Зокрема, це може бути пов’язано з ситуацією на суходолі. І в планах окупантів є відрізати Україну від Чорного моря. Проте, як вважає військовий, у них це не вийде.

"Посилення дійсно є по декількох напрямках, але операційних серйозних переваг воно їм не надає. Вони невзмозі відкинутись на таку відстань, щоб відсікти Україну від Чорного моря", — каже експерт.

Нагадаємо, в акваторії Чорного моря, біля протоки Босфор, застрягло російське судно GRUMANT. Попередньо на ньому може бути понад 20 000 тонн українського зерна, вивезеного з тимчасово окупованого Криму. 

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