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У Чорному морі застрягло російське судно, яке везе крадене українське зерно

3 березня 2024 13:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Чорному морі застрягло російське судно, яке везе крадене українське зерно
Рух судна у Чорному морі. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В акваторії Чорного моря, біля протоки Босфор, застрягло російське судно GRUMANT. Попередньо на ньому може бути понад 20 000 тонн українського зерна, вивезеного з тимчасово окупованого Криму. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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28 лютого це судно завантажувалося в Севастополі украденим українським зерном, того ж дня воно вийшло з порту. Наразі балкер уже три доби стоїть перед Босфором, змінюючи місця стоянки. 

Варто зазначити, що через Босфор не змогли пройти також два військові транспорти. Російські YAZ і SPARTA IV, які перевозять зброю і боєприпаси із Сирії, увечері 26 лютого розвернулися на 180 градусів і пішли на південь.

Росія краде українське зерно

Зазначимо, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить крадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки як своє. Основні покупці — це Туреччина, Індія та навіть Африка. Загалом, за оцінками Української зернової асоціації, від початку повномасштабного вторгнення в українців вкрадено близько 7 млн т зерна.

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, за останню добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря — 12 суден, 9 прямувало з протоки Босфор;
до Чорного моря — 4 судна, 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також ми писали, що росіяни хочуть побудувати нову гілку залізниці, аби викрадати зерно з окупованої території України. Також загарбники й надалі продовжують грабувати майно у тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області. 

Додамо, укладено замовлення на будівництво авіаносця для Португалії на Чорному морі. Він буде використовуватися для розвідки та моніторингу за допомогою дронів. 

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
зерно
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