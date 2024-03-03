У Чорному морі застрягло російське судно, яке везе крадене українське зерно

Рух судна у Чорному морі. Фото: MarineTraffic

В акваторії Чорного моря, біля протоки Босфор, застрягло російське судно GRUMANT. Попередньо на ньому може бути понад 20 000 тонн українського зерна, вивезеного з тимчасово окупованого Криму.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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28 лютого це судно завантажувалося в Севастополі украденим українським зерном, того ж дня воно вийшло з порту. Наразі балкер уже три доби стоїть перед Босфором, змінюючи місця стоянки.



Варто зазначити, що через Босфор не змогли пройти також два військові транспорти. Російські YAZ і SPARTA IV, які перевозять зброю і боєприпаси із Сирії, увечері 26 лютого розвернулися на 180 градусів і пішли на південь.

Росія краде українське зерно

Зазначимо, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить крадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки як своє. Основні покупці — це Туреччина, Індія та навіть Африка. Загалом, за оцінками Української зернової асоціації, від початку повномасштабного вторгнення в українців вкрадено близько 7 млн т зерна.

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, за останню добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 12 суден, 9 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 4 судна, 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.



Також ми писали, що росіяни хочуть побудувати нову гілку залізниці, аби викрадати зерно з окупованої території України. Також загарбники й надалі продовжують грабувати майно у тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області.



Додамо, укладено замовлення на будівництво авіаносця для Португалії на Чорному морі. Він буде використовуватися для розвідки та моніторингу за допомогою дронів.