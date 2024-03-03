В Черном море застряло российское судно, везущее ворованное украинское зерно

Движение судна в Черном море. Фото: MarineTraffic

В акватории Черного моря, у пролива Босфор, застряло российское судно GRUMANT. Предварительно на нем может быть более 20 000 тонн украинского зерна, вывезенного из временно оккупированного Крыма.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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28 февраля это судно загружалось в Севастополе украденным украинским зерном, в тот же день оно вышло из порта. Балкер уже трое суток стоит перед Босфором, меняя места стоянки.



Следует отметить, что через Босфор не смогли пройти также два военных транспорта. Российские YAZ и SPARTA IV, перевозящие оружие и боеприпасы из Сирии, вечером 26 февраля развернулись на 180 градусов и ушли на юг.

Россия ворует украинское зерно

Отметим, что через порт аннексированного Севастополя Россия вывозит украденное зерно с украинских оккупированных территорий. Дальше зерно она продает на международные рынки как свое. Основные покупатели — это Турция, Индия и даже Африка. В целом, по оценкам Украинской зерновой ассоциации, с начала полномасштабного вторжения у украинцев украдено около 7 млн т зерна.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, за последние сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 12 судов, 9 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 4 судна, 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.



Также мы писали, что россияне хотят построить новую ветку железной дороги, чтобы угонять зерно с оккупированной территории Украины. Также захватчики и дальше продолжают грабить имущество во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.



Добавим, заключен заказ на строительство авианосца для Португалии на Черном море. Он будет использоваться для разведки и мониторинга с помощью дронов.