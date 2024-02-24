Російське судно йде на завантаження краденого зерна в Севастополь — деталі

Рух судна у Чорному морі. Фото: MarineTraffic

Російські окупанти продовжують красти українське зерно. Сьогодні, 24 лютого, у територіальних водах Чорного моря помічено російський зерновоз GRUMANT на підході до порту Севастополя. Судно, яке плаває під прапором Росії, востаннє заходило до турецького порту Haydarpasa 9 лютого.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Російський зерновоз GRUMANT. Фото: MarineTraffic

Росія краде українське зерно

Зазначимо, що через порт анексованого Севастополя Росія вивозить вкрадене зерно з українських окупованих територій. Далі збіжжя вона продає на міжнародні ринки, як своє. Основні покупці — це Туреччина, Індія та навіть Африка. Загалом, за оцінками Української зернової асоціації, від початку повномасштабного вторгнення в українців вкрадено близько 7 млн т зерна.

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Нагадаємо, за останню добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 15 суден, 2 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 19 суден, 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також ми писали, що росіяни хочуть побудувати нову гілку залізниці, аби викрадати зерно з окупованої території України. Також загарбники й надалі продовжують грабувати майно у тимчасово захоплених населених пунктах Запорізької області.

Додамо, росіяни продовжують активно красти українські бренди. Цього разу вони викрали солодку газовану воду під брендом "Живчик" від компанії "Оболонь", через що знову незграбно осоромилися.