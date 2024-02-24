Росія вивела у Чорне море військовий корабель — яка загроза

Російські кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ

Станом на ранок суботи, 24 лютого, Росія продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі свої кораблі. Наразі на рейді спостерігається одне вороже судно, але ситуація найближчим часом може змінитися. Ракетоносії поки заведені у пункти базування.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Скільки кораблів загрожують

у Чорному морі перебуває один корабель, ракетоносіїв наразі немає;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

у Середземному морі — 2 кораблі.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 15 суден, 2 прямувало з протоки Босфор;

до Чорного моря — 19 суден, 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, на Мар'їнському напрямку ворог здійснив 44 спроби прорвати оборону нашої армії.

Також ми повідомляли, що Головне управління розвідки перехопило розмову окупантів, які емоційно обговорювали знищення російського дальнього радіолокаційного літака А-50. Один із пілотів розповідав, що спостерігав роботу ППО, спалах та вибухи.

Додамо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців в другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, ці два роки "перетворили десятирічну війну у наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової".