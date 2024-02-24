Россия вывела в Черное море военный корабль — какая угроза

Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ

По состоянию на утро субботы 24 февраля Россия продолжает держать на дежурстве в Черном море свои корабли. На рейде наблюдается одно вражеское судно, но ситуация в ближайшее время может измениться. Ракетоносители пока заведены в пункты базирования.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Сколько кораблей угрожают

в Черном море находится один корабль, ракетоносителей пока нет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 2 корабля.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 15 судов, 2 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 19 судов, 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Ситуация на фронте

Напомним, на Марьинском направлении враг предпринял 44 попытки прорвать оборону нашей армии.

Также мы сообщали, что Главное управление разведки перехватило разговор оккупантов, эмоционально обсуждавших уничтожение российского дальнего радиолокационного самолета А-50. Один из пилотов рассказывал, что наблюдал работу ПВО, вспышку и взрывы.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. По его словам, эти два года "превратили десятилетнюю войну в самую масштабную в Европе со времен Второй мировой".