Российское судно идет на загрузку краденого зерна в Севастополь — подробности

Движение судна в Черном море. Фото: MarineTraffic

Российские оккупанты продолжают воровать украинское зерно. Сегодня, 24 февраля, в территориальных водах Черного моря замечен российский зерновоз GRUMANT на подходе к порту Севастополя. Судно, плавающее под флагом России, последний раз заходило в турецкий порт Haydarpasa 9 февраля.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Российский зерновоз GRUMANT. Фото: MarineTraffic

Россия ворует украинское зерно

Отметим, что через порт аннексированного Севастополя Россия вывозит украденное зерно с украинских оккупированных территорий. Дальше зерно она продает на международные рынки как свое. Основные покупатели — это Турция, Индия и даже Африка. В целом, по оценкам Украинской зерновой ассоциации, с начала полномасштабного вторжения у украинцев украдено около 7 млн т зерна.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, за последние сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 15 судов, 2 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 19 судов, 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Также мы писали, что россияне хотят построить новую ветку железной дороги, чтобы угонять зерно с оккупированной территории Украины. Также захватчики и дальше продолжают грабить имущество во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.

Добавим, россияне продолжают активно воровать украинские бренды. На этот раз они похитили сладкую газировку под брендом "Живчик" от компании "Оболонь", из-за чего снова неловко оконфузились.