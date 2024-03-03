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Російські ракетоносії чергують у Середземному морі — яка ситуація у Чорному

3 березня 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські ракетоносії чергують у Середземному морі — яка ситуація у Чорному
Російські кораблі на рейді. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок 3 березня ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі свої кораблі. На рейді зараз спостерігається одне судно, яке тримається ближче до берегів тимчасово окупованого Криму. Проте у Середземному морі ворог збільшив кількість "Калібрів" до 12 штук. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі перебуває 1 корабель;
  • в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
  • у Середземному морі — 4 кораблі, з яких 2 ракетоносії з 12 "Калібрами".

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 12 суден, 9 прямувало з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 4 судна, 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Російські ракетоносії чергують у Середземному морі — яка ситуація у Чорному - фото 1
Скільки російських кораблів у морях. Фото: ВМС України. 

Нагадаємо, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".

Також ми писали, що ракетоносії ворога вже понад тиждень перебувають у пунктах базування та не виходять на чергування. Це зумовлено не тільки погодними умовами, але й відсутністю розвідки.

Додамо, укладено замовлення на будівництво авіаносця для Португалії на Чорному морі. Він буде використовуватися для розвідки та моніторингу за допомогою дронів. 

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