Російські ракетоносії чергують у Середземному морі — яка ситуація у Чорному
Станом на ранок 3 березня ворог продовжує тримати на чергуванні у Чорному морі свої кораблі. На рейді зараз спостерігається одне судно, яке тримається ближче до берегів тимчасово окупованого Криму. Проте у Середземному морі ворог збільшив кількість "Калібрів" до 12 штук.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі перебуває 1 корабель;
- в Азовському морі — 1 ворожий корабель;
- у Середземному морі — 4 кораблі, з яких 2 ракетоносії з 12 "Калібрами".
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 12 суден, 9 прямувало з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 4 судна, 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, що вороже корабельне угруповання залишається досить великим. Проте російські кораблі змушені перебувати у східній частині Чорного моря, ближче до військово-морської бази "Новоросійськ".
Також ми писали, що ракетоносії ворога вже понад тиждень перебувають у пунктах базування та не виходять на чергування. Це зумовлено не тільки погодними умовами, але й відсутністю розвідки.
Додамо, укладено замовлення на будівництво авіаносця для Португалії на Чорному морі. Він буде використовуватися для розвідки та моніторингу за допомогою дронів.
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