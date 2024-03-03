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Российские ракетоносители дежурят в Средиземном море — какая ситуация в Черном

3 марта 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские ракетоносители дежурят в Средиземном море — какая ситуация в Черном
Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 3 марта враг продолжает держать на дежурстве в Черном море свои корабли. На рейде сейчас наблюдается одно судно, которое держится поближе к берегам временно оккупированного Крыма. Однако в Средиземном море враг увеличил количество "Калибров" до 12 штук.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море находится 1 корабль;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 4 корабля, из которых 2 ракетоносителя с 12 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 12 судов, 9 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 4 судна, 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Российские ракетоносители дежурят в Средиземном море - какая ситуация в Черном - фото 1
Сколько российских кораблей в морях. Фото: ВМС Украины.

Напомним, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе "Новороссийск".

Также мы писали, что ракетоносители врага уже больше недели находятся в пунктах базирования и не выходят на дежурство. Это обусловлено не только погодными условиями, но и отсутствием разведки.

Добавим, заключен заказ на строительство авианосца для Португалии на Черном море. Он будет использоваться для разведки и мониторинга с помощью дронов.

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