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Португалія замовила авіаносець для дронів у Чорному морі — деталі

2 березня 2024 16:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Португалія замовила авіаносець для дронів у Чорному морі — деталі
Авіаносець, який хочуть побудувати. Фото: Damen Shipyards Group
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Укладено замовлення на будівництво авіаносця для Португалії на Чорному морі. Він буде використовуватися для розвідки та моніторингу за допомогою дронів.

Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

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Голландська компанія Damen Shipyards Group отримала замовлення від Португалії на будівництво авіаносця, призначеного для військово-морських сил країни. Цей корабель, який класифікується як Multifunctional Naval Platform, буде першим авіаносцем на Чорному морі з часів Холодної війни.

Які параметри в авіаносця

Згідно з повідомленням компанії, корабель буде мати: 

  • водозаміщення від 7000 до 9000 тонн 
  • довжину від 100 до 130 метрів, з традиційною льотною палубою та підпалубним простором для розміщення дронів. 
  • буде здатний носити вертикально злітні дрони 
  • запускати дрони з катапульти
  • вантажна палуба дозволить розмістити близько 12 стандартизованих контейнерів з різноманітною апаратурою.

Однак, як зазначають військові експерти, корабель не буде універсальним десантним кораблем через обмежену кількість пасажирів, яку він може взяти на борт, і автономію, що становить до 45 днів. Його побудують на верфі Damen Shipyards Galați у Румунії, що робить його першим авіаносцем на Чорному морі, побудованим не в Миколаєві.

Нагадаємо, міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен офіційно дозволив Україні атакувати територію Росії будь-якою далекобійною фінською зброєю, яка надходить як військова допомога. При цьому він акцентував, що атаки мають проводитись виключно по військовій інфраструктурі. 

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