Португалія замовила авіаносець для дронів у Чорному морі — деталі

Авіаносець, який хочуть побудувати. Фото: Damen Shipyards Group

Укладено замовлення на будівництво авіаносця для Португалії на Чорному морі. Він буде використовуватися для розвідки та моніторингу за допомогою дронів.

Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

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Голландська компанія Damen Shipyards Group отримала замовлення від Португалії на будівництво авіаносця, призначеного для військово-морських сил країни. Цей корабель, який класифікується як Multifunctional Naval Platform, буде першим авіаносцем на Чорному морі з часів Холодної війни.

Які параметри в авіаносця

Згідно з повідомленням компанії, корабель буде мати:

водозаміщення від 7000 до 9000 тонн

довжину від 100 до 130 метрів, з традиційною льотною палубою та підпалубним простором для розміщення дронів.

буде здатний носити вертикально злітні дрони

запускати дрони з катапульти

вантажна палуба дозволить розмістити близько 12 стандартизованих контейнерів з різноманітною апаратурою.

Однак, як зазначають військові експерти, корабель не буде універсальним десантним кораблем через обмежену кількість пасажирів, яку він може взяти на борт, і автономію, що становить до 45 днів. Його побудують на верфі Damen Shipyards Galați у Румунії, що робить його першим авіаносцем на Чорному морі, побудованим не в Миколаєві.

Нагадаємо, міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен офіційно дозволив Україні атакувати територію Росії будь-якою далекобійною фінською зброєю, яка надходить як військова допомога. При цьому він акцентував, що атаки мають проводитись виключно по військовій інфраструктурі.