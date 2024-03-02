Португалія замовила авіаносець для дронів у Чорному морі — деталі
Укладено замовлення на будівництво авіаносця для Португалії на Чорному морі. Він буде використовуватися для розвідки та моніторингу за допомогою дронів.
Про це повідомляє військовий портал Defense Express.
Авіаносець у Чорному морі
Голландська компанія Damen Shipyards Group отримала замовлення від Португалії на будівництво авіаносця, призначеного для військово-морських сил країни. Цей корабель, який класифікується як Multifunctional Naval Platform, буде першим авіаносцем на Чорному морі з часів Холодної війни.
Які параметри в авіаносця
Згідно з повідомленням компанії, корабель буде мати:
- водозаміщення від 7000 до 9000 тонн
- довжину від 100 до 130 метрів, з традиційною льотною палубою та підпалубним простором для розміщення дронів.
- буде здатний носити вертикально злітні дрони
- запускати дрони з катапульти
- вантажна палуба дозволить розмістити близько 12 стандартизованих контейнерів з різноманітною апаратурою.
Однак, як зазначають військові експерти, корабель не буде універсальним десантним кораблем через обмежену кількість пасажирів, яку він може взяти на борт, і автономію, що становить до 45 днів. Його побудують на верфі Damen Shipyards Galați у Румунії, що робить його першим авіаносцем на Чорному морі, побудованим не в Миколаєві.
Нагадаємо, міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен офіційно дозволив Україні атакувати територію Росії будь-якою далекобійною фінською зброєю, яка надходить як військова допомога. При цьому він акцентував, що атаки мають проводитись виключно по військовій інфраструктурі.
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