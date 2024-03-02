Португалия заказала авианосец для дронов в Черном море — подробности

Авианосец, который желают выстроить. Фото: Damen Shipyards Group

Заключен заказ на строительство авианосца для Португалии на Черном море. Он будет использоваться для разведки и мониторинга с помощью дронов.

Об этом сообщает военный портал Defense Express.

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Голландская компания Damen Shipyards Group получила заказы от Португалии на строительство авианосца, предназначенного для военно-морских сил страны. Этот корабль, классифицируемый как Multifunctional Naval Platform, будет первым авианосцем на Черном море со времен Холодной войны.

Какие параметры у авианосца

Согласно сообщению компании, корабль будет иметь:

водозамещение от 7000 до 9000 тонн

длина от 100 до 130 метров, с традиционной летной палубой и подпалубным пространством для размещения дронов.

будет способен носить вертикально взлетные дроны

запускать дроны из катапульты

грузовая палуба позволит разместить около 12 стандартизированных контейнеров с разной аппаратурой.

Однако, как отмечают военные эксперты, корабль не будет универсальным десантным кораблем из-за ограниченного количества пассажиров, которое он может взять на борт, и автономии до 45 дней. Его построят на верфи Damen Shipyards Galați в Румынии, что делает его первым авианосцем на Черном море, построенным не в Николаеве.

Напомним, министр обороны Финляндии Антти Хякканен официально разрешил Украине атаковать территорию России любым дальнобойным финским оружием, поступающим как военная помощь. При этом он акцентировал, что атаки должны проводиться исключительно по военной инфраструктуре.