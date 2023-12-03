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Російські окупанти не ризикують запускати ракети у шторм — експерт

3 грудня 2023 15:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські окупанти не ризикують запускати ракети у шторм — експерт
Капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Через потужний шторм, що вирує у Чорному морі, окупанти, ймовірно, не ризикують запускати крилаті ракети, зокрема "Калібри". Причиною цього є обмеження на використання крилатих ракет при швидкості вітру 40 м/c і більше.

Про це в етері національного телемарафону повідомив капітан 1 рангу запасу, ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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"Калібри ризиковано ворогу запускати, особливо на етапі, коли вони тільки стартують - вони ще не набрали швидкості, і в цей момент може бути ситуація, коли вони просто не зможуть стартувати", — зазначив експерт. 

Також Риженко вказав на те, що окупанти втратили свої оборонні укріплення внаслідок шторму, який змив окопи та траншеї вздовж узбережжя Криму. Відзначивши, що подібні негоди протримаються в Чорному морі до березня, експерт підкреслив їхню серйозність та можливі наслідки для оборонної стратегії окупантів.

Пошкодженні укріплення окупантів

Нагадаємо, у мережі зʼявилися перші кадри з Керченського мосту після тривалого шторму. Наразі відомо про пошкодження оборонних ліній навколо конструкції. На супутникових знімках видно, що встановлені ланцюжком споруди на підступах до мосту, щоб захистити його від атак українських морських безпілотних катерів, змило чи затопило.

Також ми писали, що у російсько-українську війну, яка наближається до своєї третьої зими, втрутилися погодні умови. Наскільки негода загальмує бойові дії на суходолі й заблокує Чорноморський флот на морі, коли ЗСУ зможуть форсувати замерзлий Дніпро — про ці та інші моменти кліматично-військової ситуації у сьогоднішньому матеріалі.

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