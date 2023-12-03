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Российские оккупанты не рискуют запускать ракеты в шторм — эксперт

3 декабря 2023 15:10
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Российские оккупанты не рискуют запускать ракеты в шторм — эксперт
Капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко. Фото: facebook
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Из-за мощного шторма в Черном море оккупанты, вероятно, не рискуют запускать крылатые ракеты, в частности "Калибры". Причиной этого является ограничение использования крылатых ракет при скорости ветра 40 м/c и более.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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"Калибры рискованно врагу запускать, особенно на этапе, когда они только стартуют - они еще не набрали скорости, и в этот момент может быть ситуация, когда они просто не смогут стартовать", — отметил эксперт.

Также Рыженко указал на то, что оккупанты потеряли свои оборонные укрепления в результате шторма, смывшего окопы и траншеи вдоль побережья Крыма. Отметив, что подобные непогоды продержатся в Черном море до марта, эксперт подчеркнул их серьезность и возможные последствия для оборонной стратегии оккупантов.

Поврежденные укрепления оккупантов

Напомним, в сети появились первые кадры с Керченского моста после продолжительного шторма. Пока известно о повреждениях оборонительных линий вокруг конструкции. На спутниковых снимках видно, что установленные цепочкой сооружения на подступах к мосту, чтобы защитить его от атак украинских морских беспилотных катеров, смыло или затопило.

Также мы писали, что в приближающуюся к своей третьей зиме русско-украинскую войну вмешались погодные условия. Насколько ненастье затормозит боевые действия на суше и заблокирует Черноморский флот на море, когда ВСУ смогут форсировать замерзший Днепр — об этих и других моментах климато-военной ситуации в сегодняшнем материале.

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