Наслідки негоди — шторм пошкодив оборону Керченського мосту
У мережі зʼявилися перші кадри з Керченського мосту після тривалого шторму. Наразі відомо про пошкодження оборонних ліній навколо конструкції.
Про це на своїй сторінці у X (колишній Twitter) повідомив OSINT-аналітик MT_Anderson.
На супутникових знімках видно, що встановлені ланцюжком на підступах до мосту, щоб захистити його від атак українських морських безпілотних катерів, змило чи затопило.
Що саме було пошкоджено
- затоплено — 3 баржі;
- повністю змито водою — 2 баржі;
- на плаву залишається, але не зафіксована — 1 баржа.
Ураган на Чорному морі
У ніч з 26 на 27 листопада у Чорному морі здійнявся найсправжнісінський ураган. За усіма параметрами це було унікальне явище, яке навіть назвали "ураганом століття". Кількаметрові хвилі накрили північне та східне чорноморське узбережжя — саме те, яке контролюють війська Російської Федерації (власне територію РФ та окупований Крим).
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Криму може бути простішим завданням порівняно з Донбасом. Він зазначив, що відсутність військових дій у Криму полегшує це завдання, тоді як довгострокова присутність російського впливу на Донбасі робить його звільнення складнішим.
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