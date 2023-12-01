Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Наслідки негоди — шторм пошкодив оборону Керченського мосту arrow

Наслідки негоди — шторм пошкодив оборону Керченського мосту

1 грудня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки негоди — шторм пошкодив оборону Керченського мосту
Вид на Кримський міст. Фото: росЗМІ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У мережі зʼявилися перші кадри з Керченського мосту після тривалого шторму. Наразі відомо про пошкодження оборонних ліній навколо конструкції. 

Про це на своїй сторінці у X (колишній Twitter) повідомив OSINT-аналітик MT_Anderson. 

Читайте також:

На супутникових знімках видно, що встановлені ланцюжком на підступах до мосту, щоб захистити його від атак українських морських безпілотних катерів, змило чи затопило.

Що саме було пошкоджено

  • затоплено — 3 баржі;
  • повністю змито водою — 2 баржі;
  • на плаву залишається, але не зафіксована — 1 баржа.
Зображення
Стан споруд до шторму. Фото: скриншот
Зображення
Стан споруд після шторму. Фото: скриншот

Ураган на Чорному морі

У ніч з 26 на 27 листопада у Чорному морі здійнявся найсправжнісінський ураган. За усіма параметрами це було унікальне явище, яке навіть назвали "ураганом століття". Кількаметрові хвилі накрили північне та східне чорноморське узбережжя — саме те, яке контролюють війська Російської Федерації (власне територію РФ та окупований Крим).

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Криму може бути простішим завданням порівняно з Донбасом. Він зазначив, що відсутність військових дій у Криму полегшує це завдання, тоді як довгострокова присутність російського впливу на Донбасі робить його звільнення складнішим.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі