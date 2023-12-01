Наслідки негоди — шторм пошкодив оборону Керченського мосту

Вид на Кримський міст. Фото: росЗМІ

У мережі зʼявилися перші кадри з Керченського мосту після тривалого шторму. Наразі відомо про пошкодження оборонних ліній навколо конструкції.

Про це на своїй сторінці у X (колишній Twitter) повідомив OSINT-аналітик MT_Anderson.

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На супутникових знімках видно, що встановлені ланцюжком на підступах до мосту, щоб захистити його від атак українських морських безпілотних катерів, змило чи затопило.

Що саме було пошкоджено

затоплено — 3 баржі;

повністю змито водою — 2 баржі;

на плаву залишається, але не зафіксована — 1 баржа.

Стан споруд до шторму. Фото: скриншот

Стан споруд після шторму. Фото: скриншот

Ураган на Чорному морі

У ніч з 26 на 27 листопада у Чорному морі здійнявся найсправжнісінський ураган. За усіма параметрами це було унікальне явище, яке навіть назвали "ураганом століття". Кількаметрові хвилі накрили північне та східне чорноморське узбережжя — саме те, яке контролюють війська Російської Федерації (власне територію РФ та окупований Крим).

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Криму може бути простішим завданням порівняно з Донбасом. Він зазначив, що відсутність військових дій у Криму полегшує це завдання, тоді як довгострокова присутність російського впливу на Донбасі робить його звільнення складнішим.