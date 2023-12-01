Последствия непогоды — шторм повредил оборону Керченского моста

Вид на Крымский мост. Фото: росСМИ

В сети появились первые кадры с Керченского моста после продолжительного шторма. В настоящее время известно о повреждениях оборонительных линий вокруг конструкции.

Об этом на своей странице в X (бывший Twitter) сообщил OSINT-аналитик MT_Anderson.

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На спутниковых снимках видно, что установленные цепочкой на подступах к мосту, чтобы защитить его от атак украинских морских беспилотных катеров, смыло или затопило.

Что именно было повреждено

затоплено — 3 баржи;

полностью смыто водой — 2 баржи;

на плаву остается, но не зафиксирована — 1 баржа.

Состояние построек до шторма. Фото: скриншот

Состояние построек после шторма. Фото: скриншот

Ураган на Черном море

В ночь с 26 на 27 ноября в Черном море поднялся самый настоящий ураган. По всем параметрам это было уникальное явление, которое даже назвали "ураганом века". Несколько метров волны накрыли северное и восточное черноморское побережье — именно то, которое контролируют войска Российской Федерации (собственно территорию РФ и оккупированный Крым).

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма может быть более простой задачей по сравнению с Донбассом. Он отметил, что отсутствие военных действий в Крыму облегчает эту задачу, в то время как долгосрочное присутствие российского влияния на Донбассе делает его освобождение сложнее.