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У России проблемы со сбором ракет типа "Калибр" — какие именно

3 марта 2024 17:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
У России проблемы со сбором ракет типа "Калибр" — какие именно
Запуск ракеты "Калибр". Фото: росСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российская Федерация испытывает проблемы со сбором крылатых ракет типа "Калибр". Причиной этого является нехватка западных комплектующих.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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Проблемы со сбором ракет "Калибр"

Последний раз российские оккупанты массированно атаковали Украину "калибрами" еще в августе прошлого года. С тех пор были только единичные случаи применения этих ракет, в том числе 2-3 штуки за весь период. Рыженко считает, что подобная ситуация свидетельствует о нехватке европейских чипов для производства этих боеприпасов.

"Там было много чипов, которые завозили по серым схемам из стран Запада, и сейчас у них с этим проблема. Количество новых ракет у них стало меньше, они их экономят", — рассказал военный специалист.

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Капитан 1 ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко. Фото: скриншот

Отрезать Украину от Черного моря

Андрей Рыженко добавил, что россияне их экономят для каких-то специальных задач, которые они могут ставить перед собой. В частности, это может быть связано с ситуацией на суше. И в планах оккупантов есть отрезать Украину от Черного моря. Однако, как считает военный, у них это не получится.

"Усиление действительно есть по нескольким направлениям, но операционных серьезных преимуществ оно им не предоставляет. Они не в состоянии откинуться на такое расстояние, чтобы отсечь Украину от Черного моря", — говорит эксперт.

Напомним, в акватории Черного моря, у пролива Босфор, застряло российское судно GRUMANT. Предварительно на нем может быть более 20 тысяч тонн украинского зерна, вывезенного из временно оккупированного Крыма.

Одесса
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