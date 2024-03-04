Враг вывел дополнительный ракетоноситель в Средиземное море — какая ситуация в Черном

Запуск ракеты "Калибр". Фото: росСМИ

По состоянию на утро 4 марта в Черном море на рейде сейчас наблюдается одно судно, которое держится ближе к берегам временно оккупированного Крыма. В Средиземное море враг вывел еще один корабль, всего 2 ракетоносителя находятся на дежурстве.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море находится 1 корабль;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя, общий залп — 12 ракет "Калибр".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовскому морю — 18 судов, 11 направлялось из пролива Босфор;

к Черному морю — 9 судов, из которых ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что у России есть проблемы со сбором крылатых ракет типа "Калибр". Причиной этого является нехватка западных комплектующих.

Также мы писали, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако русские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе " Новороссийск ".