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Враг вывел дополнительный ракетоноситель в Средиземное море — какая ситуация в Черном

4 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг вывел дополнительный ракетоноситель в Средиземное море — какая ситуация в Черном
Запуск ракеты "Калибр". Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро 4 марта в Черном море на рейде сейчас наблюдается одно судно, которое держится ближе к берегам временно оккупированного Крыма. В Средиземное море враг вывел еще один корабль, всего 2 ракетоносителя находятся на дежурстве.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей угрожает

  • в Черном море находится 1 корабль;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 3 корабля, из которых 2 ракетоносителя, общий залп — 12 ракет "Калибр".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовскому морю — 18 судов, 11 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 9 судов, из которых ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, что у России есть проблемы со сбором крылатых ракет типа "Калибр". Причиной этого является нехватка западных комплектующих.

Также мы писали, что вражеская корабельная группировка остается достаточно большой. Однако русские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, ближе к военно-морской базе " Новороссийск ".

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