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Попадание в жилой дом в Одессе — целенаправленный терроризм россиян

4 марта 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Попадание в жилой дом в Одессе — целенаправленный терроризм россиян
Вещи, принесшие одесситы, в память о погибших детях в Одессе от российского дрона. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Атака на многоэтажку в Одессе – очередной террористический акт россиян. Он был направлен на то, чтобы посеять панику среди украинцев.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал спикер УГА "Юг" Сергей Братчук.

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Цель врага

По словам Сергея Братчука, основной целью врага сейчас является максимальное запутывание маршрутов шахедов и запугивание мирного населения.

"Они хотят, чтобы украинцы паниковали и из-за эмоций потом реагировали на происходящее. Они даже этого не скрывают. Также, им важно наносить масштабные разрушения, как например, в Одессе" , — отметил спикер.

Сергей Братчук добавил, что враг нацелил дроны на густонаселенный жилой район Одессы, и этим оккупанты пытались запутать маршрут БпЛА.

Атака на Одессу

Напомним, что в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" разрушен жилой дом, в общей сложности 18 квартир.

Также мы писали, что вследствие вражеской атаки по Одессе один из выпущенных дронов попал в частично разрушившуюся многоэтажку. Под завалами нашли 12 погибших и спустя почти двое суток поисково-спасательную операцию в городе завершили.

Добавим, что на утро 4 марта в Черном море на рейде сейчас наблюдается одно судно, которое держится ближе к берегам временно оккупированного Крыма. В Средиземное море враг вывел еще один корабль, всего 2 ракетоносителя находятся на дежурстве.

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