Повторні вибухи в Одесі увечері 5 березня — частина міста без світла

Повторні вибухи в Одесі — масова атака БпЛА
Вибухи в Одесі увечері 5 березня щойно прогриміли повторно. Таким чином триває бойова робота захисників неба над Україною. Раніше також лунали вибухи в Одесі.
Про це повідомляє речник УДА — Південь Сергій Братчук.
Повторні вибухи в Одесі зараз 5 березня
Як пише Братчук, вибухи в Одесі свідчать про роботу сил ППО. За його словами, спостерігається "жорсткий повітряний бій".
Також роботу сил ППО в Україні підтверджують і Сили оборони півдня. Там закликають не знімати та не публікувати бойову роботу захисників.
Тим часом один із місцевих пабліків пише про зникнення світла в частині Одеси.
Повітряна тривога в Україні триває.
Нагадаємо, що близько 23:15 5 березня в Одесі вже лунали вибухи. Братчук розповів деталі атаки.
Також ми писали, що на Україну продовжується атака ворожих безпілотників. Повітряна тривога охопила Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та низку інших областей. Відомий напрямок руху цілей ворога.
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