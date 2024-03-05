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Повторні вибухи в Одесі — масова атака БпЛА

5 березня 2024 23:55
оновлено: 00:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторні вибухи в Одесі увечері 5 березня — частина міста без світла
Сильний вибух в місті вночі. Ілюстративне фото: Суспільне
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Одесі увечері 5 березня щойно прогриміли повторно. Таким чином триває бойова робота захисників неба над Україною. Раніше також лунали вибухи в Одесі.

Про це повідомляє речник УДА — Південь Сергій Братчук.

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Повторні вибухи в Одесі зараз 5 березня

Як пише Братчук, вибухи в Одесі свідчать про роботу сил ППО. За його словами, спостерігається "жорсткий повітряний бій".

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу речника УДА — Південь Сергія Братчука
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу речника УДА — Південь Сергія Братчука
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу речника УДА — Південь Сергія Братчука
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу речника УДА — Південь Сергія Братчука

Також роботу сил ППО в Україні підтверджують і Сили оборони півдня. Там закликають не знімати та не публікувати бойову роботу захисників.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Тим часом один із місцевих пабліків пише про зникнення світла в частині Одеси.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Думская. Новости. Война в Украине"

Повітряна тривога в Україні триває. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні 5 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що близько 23:15 5 березня в Одесі вже лунали вибухи. Братчук розповів деталі атаки.

Також ми писали, що на Україну продовжується атака ворожих безпілотників. Повітряна тривога охопила Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та низку інших областей. Відомий напрямок руху цілей ворога.

Одеса
вибух
безпілотники
Одеська область
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ППО
Сергій Братчук
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