Потужні вибухи в Одесі увечері 5 березня — безпілотники пруть на південь

Сильний вибух в місті вночі. Ілюстративне фото: t.me/nikvesti

Вибухи в Одесі увечері зараз, 5 березня, прогриміли близько 23:15. На місто відбувається атака ворожих "шахедів", які збивають сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

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Вибухи в Одесі зараз 5 березня

За інформацією Братчука, в Одесі йде бойова робота Сил оборони.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу речника УДА "Південь" Сергія Братчука

Тим часом в Одеській та багатьох інших областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що наразі відбувається атака ворожих безпілотників на Україну, через що повітряна тривога охопила Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та низку інших областей. Відомий напрямок руху цілей ворога.

Також ми писали, що вибухи в Одесі лунали й уночі у вівторок, 5 березня. Відбувалась масова атака на область.