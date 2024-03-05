Потужні вибухи в Одесі увечері 5 березня — безпілотники пруть на південь

В Одесі лунають потужні вибухи — безпілотники пруть на південь
Вибухи в Одесі увечері зараз, 5 березня, прогриміли близько 23:15. На місто відбувається атака ворожих "шахедів", які збивають сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє речник УДА "Південь" Сергій Братчук.
Вибухи в Одесі зараз 5 березня
За інформацією Братчука, в Одесі йде бойова робота Сил оборони.
Тим часом в Одеській та багатьох інших областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.
Нагадаємо, що наразі відбувається атака ворожих безпілотників на Україну, через що повітряна тривога охопила Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та низку інших областей. Відомий напрямок руху цілей ворога.
Також ми писали, що вибухи в Одесі лунали й уночі у вівторок, 5 березня. Відбувалась масова атака на область.
Читайте Новини.LIVE!