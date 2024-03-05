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В Одессе раздаются мощные взрывы — беспилотники прут на юг

5 марта 2024 23:19
обновлено: 23:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мощные взрывы в Одессе вечером 5 марта — беспилотники прут на юг
Сильный взрыв в городе ночью. Иллюстративное фото: t.me/nikvesti
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе вечером сейчас 5 марта прогремели около 23:15. На город происходит атака вражеских "шахедов", которые сбивают силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает спикер УГА — Юг Сергей Братчук.

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Взрывы в Одессе сейчас 5 марта

По информации Братчука, в Одессе идет боевая работа Сил обороны.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала спикера УДА — Юг Сергея Братчука
Скриншот сообщения из телеграмм-канала спикера УДА — Юг Сергея Братчука

Тем временем в Одесской и многих других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 5 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что происходит атака вражеских беспилотников на Украину, из-за чего воздушная тревога охватила Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и ряд других областей. Известно направление движения целей врага.

Также мы писали, что взрывы в Одессе раздавались и ночью во вторник, 5 марта. Происходила массовая атака на область.

Одесса
беспилотники
Одесская область
обстрелы
оккупанты
ПВО
Сергей Братчук
воздушная тревога
война в Украине
війна
атака

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