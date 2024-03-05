Мощные взрывы в Одессе вечером 5 марта — беспилотники прут на юг

В Одессе раздаются мощные взрывы — беспилотники прут на юг
Взрывы в Одессе вечером сейчас 5 марта прогремели около 23:15. На город происходит атака вражеских "шахедов", которые сбивают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает спикер УГА — Юг Сергей Братчук.
Взрывы в Одессе сейчас 5 марта
По информации Братчука, в Одессе идет боевая работа Сил обороны.
Тем временем в Одесской и многих других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Напомним, что происходит атака вражеских беспилотников на Украину, из-за чего воздушная тревога охватила Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и ряд других областей. Известно направление движения целей врага.
Также мы писали, что взрывы в Одессе раздавались и ночью во вторник, 5 марта. Происходила массовая атака на область.
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