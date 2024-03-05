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Повторные взрывы в Одессе — массовая атака БпЛА

5 марта 2024 23:55
обновлено: 00:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторные взрывы в Одессе вечером 5 марта — часть города без света
Сильный взрыв в городе ночью. Иллюстративное фото: Суспільне
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одессе вечером 5 марта только что прогремели повторно. Таким образом, продолжается боевая работа защитников неба над Украиной. Ранее также раздавались взрывы в Одессе.

Об этом сообщает спикер УГА — Юг Сергей Братчук.

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Как пишет Братчук, взрывы в Одессе свидетельствуют о работе сил ПВО. По его словам, наблюдается "жестокое воздушное сражение".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала спикера УДА — Юг Сергея Братчука
Скриншот сообщения из телеграмм-канала спикера УДА — Юг Сергея Братчука
Скриншот сообщения из телеграмм-канала спикера УДА — Юг Сергея Братчука
Скриншот сообщения из телеграмм-канала спикера УДА — Юг Сергея Братчука

Также работу сил ПВО в Украине подтверждают и Силы обороны юга. Там призывают не снимать и публиковать боевую работу защитников.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Между тем, один из местных пабликов пишет об исчезновении света в части Одессы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Думская. Новости. Война в Украине"

Воздушная тревога в Украине продолжается.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня 5 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что около 23:15 5 марта в Одессе уже раздавались взрывы. Братчук рассказал о деталях атаки.

Также мы писали, что на Украину продолжается атака вражеских беспилотников. Воздушная тревога охватила Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и ряд других областей. Известно направление движения целей врага.

Одесса
взрыв
беспилотники
Одесская область
обстрелы
оккупанты
ПВО
Сергей Братчук
опасность
война в Украине
війна
атака

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