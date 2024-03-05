Повторные взрывы в Одессе вечером 5 марта — часть города без света

Повторные взрывы в Одессе — массовая атака БпЛА
Взрывы в Одессе вечером 5 марта только что прогремели повторно. Таким образом, продолжается боевая работа защитников неба над Украиной. Ранее также раздавались взрывы в Одессе.
Об этом сообщает спикер УГА — Юг Сергей Братчук.
Повторные взрывы в Одессе сейчас 5 марта
Как пишет Братчук, взрывы в Одессе свидетельствуют о работе сил ПВО. По его словам, наблюдается "жестокое воздушное сражение".
Также работу сил ПВО в Украине подтверждают и Силы обороны юга. Там призывают не снимать и публиковать боевую работу защитников.
Между тем, один из местных пабликов пишет об исчезновении света в части Одессы.
Воздушная тревога в Украине продолжается.
Напомним, что около 23:15 5 марта в Одессе уже раздавались взрывы. Братчук рассказал о деталях атаки.
Также мы писали, что на Украину продолжается атака вражеских беспилотников. Воздушная тревога охватила Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую и ряд других областей. Известно направление движения целей врага.
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