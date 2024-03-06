Руйнування в Одесі — які наслідки нічної атаки на місто

Пошкоджений будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч проти 6 березня російські окупанти вкотре атакували Одесу та область БпЛА. Сили ППО Одещини збили 18 "шахедів", проте внаслідок падіння уламків зруйновані житлові будинки та об'єкт інфраструктури.

Про це повідомив голова Одеської ОВА у своєму телеграм каналі.

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Наслідки нічної атаки

Російські терористи вкотре спрямовували ударні дрони по населеним пунктам, промисловим об'єктам прибережної зони.

"Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.



Пошкодження внаслідок ворожої атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вибиті вікна в будинку. Фото: Одеська обласна прокуратура

Маневри "шахедів" в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО. Через таку підступну тактику в результаті нічної атаки в житлових будинках вибиті вікна, зруйновані стелі та пошкоджені помешкання. Наразі інформації про жертв немає.

Нагадаємо, що вибухи в Одесі пролунали увечері 5 березня. Ворог знов атакував місто "шахедами".

Також ми писали, що за попередніми оцінками експертів, уціліла частина пошкодженої внаслідок влучання БпЛА 2 березня багатоповерхівки перебуває у задовільному стані. Наразі готується заключний звіт, в якому буде прописано, що необхідно зробити для зміцнення будівлі.