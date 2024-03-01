Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Виплати ВПО не продовжать — депутати Одеської облради не підтримали рішення arrow

Виплати ВПО не продовжать — депутати Одеської облради не підтримали рішення

1 березня 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Виплати ВПО не продовжать — депутати Одеської облради не підтримали рішення
Внутрішньо переміщені особи. Фото: Мінреінтеграції
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Депутати одеської обласної ради відмовились підтримати рішення, щодо збереження виплат тимчасово переміщеним особам, які проживають на території Одещини. За рішенням депутатів, родини біженців, які мають дохід більше 9 тисяч, більше не потребують грошової підтримки.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії Одеської обласної ради.

Читайте також:

Хто не буде отримувати виплати

Від сьогодні, з 1 березня, частина українських переселенців втратить право на виплати від держави. Зокрема, це стосується ВПО, що проживають на території Одеської області та мають дохід у сумі понад 9 700 гривень. 

Що відомо про виплати ВПО

З 1 березня виплати автоматично продовжать на шість місяців для переселенців, які потребують підтримки, оскільки не мають можливості працювати. Йдеться про:

  • пенсіонерів, у яких на 1 січня 2024-го пенсія становить менше чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, тобто менша за 9,44 тис. грн;
  • громадян з інвалідністю першої-другої групи, дітей, які мають інвалідність віком до 18 років, а також тяжкохворих дітей;
  • дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування до 23 років, батьків-вихователів/прийомних батьків.

Нагадаємо, що в Одесі затвердили перелік місць для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Наразі відомо про три обʼєкти, у яких постраждалі від війни люди можуть отримати усю необхідну допомогу. 

Також ми писали, що одесити, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про витрати на комунальні послуги.

Одеса
зарплати
виплати
гроші
Одеська область
місцеві депутати
Новини Одеси
ВПО
доходи
соцвиплати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році