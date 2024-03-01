Виплати ВПО не продовжать — депутати Одеської облради не підтримали рішення

Внутрішньо переміщені особи. Фото: Мінреінтеграції

Депутати одеської обласної ради відмовились підтримати рішення, щодо збереження виплат тимчасово переміщеним особам, які проживають на території Одещини. За рішенням депутатів, родини біженців, які мають дохід більше 9 тисяч, більше не потребують грошової підтримки.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії Одеської обласної ради.

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Хто не буде отримувати виплати

Від сьогодні, з 1 березня, частина українських переселенців втратить право на виплати від держави. Зокрема, це стосується ВПО, що проживають на території Одеської області та мають дохід у сумі понад 9 700 гривень.

Що відомо про виплати ВПО

З 1 березня виплати автоматично продовжать на шість місяців для переселенців, які потребують підтримки, оскільки не мають можливості працювати. Йдеться про:

пенсіонерів, у яких на 1 січня 2024-го пенсія становить менше чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, тобто менша за 9,44 тис. грн;

громадян з інвалідністю першої-другої групи, дітей, які мають інвалідність віком до 18 років, а також тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування до 23 років, батьків-вихователів/прийомних батьків.

Нагадаємо, що в Одесі затвердили перелік місць для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Наразі відомо про три обʼєкти, у яких постраждалі від війни люди можуть отримати усю необхідну допомогу.

Також ми писали, що одесити, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про витрати на комунальні послуги.