В Одесі визначили місця для тимчасового розміщення переселенців — де саме

Переселенці у гуманітарному хабі. Фото: dovkola.media

В Одесі затвердили перелік місць для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Наразі відомо про три обʼєкти, у яких постраждалі від війни люди можуть отримати усю необхідну допомогу.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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ГО "Християнська місія "Нове життя";

ОКУ "Обласний центр соціально-психологічної допомоги";

Центр соціально-психологічної допомоги внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від збройного конфлікту.

Крім того, у мерії зазначили, що з більш повним переліком місць тимчасового проживання на території України, можна ознайомитися за посиланням на сайті Мінреінтеграції.

Що відомо про виплати ВПО

З 1 березня виплати автоматично продовжать на шість місяців для переселенців, які потребують підтримки, оскільки не мають можливості працювати. Йдеться про:

пенсіонерів, у яких на 1 січня 2024-го пенсія становить менше чотирьох прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність, тобто менша за 9,44 тис. грн;

громадян з інвалідністю першої-другої групи, дітей, які мають інвалідність віком до 18 років, а також тяжкохворих дітей;

дітей-сиріт/дітей, позбавлених батьківського піклування до 23 років, батьків-вихователів/прийомних батьків.

Нагадаємо, одесити, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про витрати на комунальні послуги.

Також ми писали, що український уряд заохочує приймати на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) значно вищими грошовими компенсаціями. Очікується, що у 2024 році суми виплат оновлять.