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В Одессе определили места для временного размещения переселенцев — где именно

9 февраля 2024 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе определили места для временного размещения переселенцев — где именно
Переселенцы в гуманитарном хабе. Фото: dovkola.media
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе утвердили список мест для временного проживания внутриперемещенных лиц. Пока известно о трех объектах, в которых пострадавшие от войны люди могут получить всю необходимую помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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  • ОО "Христианская миссия "Новая жизнь";
  • ОКУ "Областной центр социально-психологической помощи";
  • Центр социально-психологической помощи внутриперемещенных лиц и лиц, пострадавших от вооруженного конфликта.

Кроме того, в мэрии отметили, что с более полным перечнем мест временного проживания на территории Украины можно ознакомиться по ссылке на сайте Минреинтеграции.

Что известно о выплатах ВПЛ

С 1 марта выплаты автоматически продлят на шесть месяцев для переселенцев, нуждающихся в поддержке, поскольку не имеют возможности работать. Речь идет о:

  • пенсионеров, у которых на 1 января 2024-го пенсия составляет менее четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть менее 9,44 тыс. грн;
  • граждан с инвалидностью первой-второй группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также тяжелобольных детей;
  • детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки до 23 лет, родителей-воспитателей/приемных родителей.

Напомним, одесситы, предоставившие убежище внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.

Также мы писали, что украинское правительство поощряет принимать на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) значительно более высокими денежными компенсациями. Ожидается, что в 2024 году суммы выплат будут обновлены.

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