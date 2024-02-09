В Одессе определили места для временного размещения переселенцев — где именно

Переселенцы в гуманитарном хабе. Фото: dovkola.media

В Одессе утвердили список мест для временного проживания внутриперемещенных лиц. Пока известно о трех объектах, в которых пострадавшие от войны люди могут получить всю необходимую помощь.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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ОО "Христианская миссия "Новая жизнь";

ОКУ "Областной центр социально-психологической помощи";

Центр социально-психологической помощи внутриперемещенных лиц и лиц, пострадавших от вооруженного конфликта.

Кроме того, в мэрии отметили, что с более полным перечнем мест временного проживания на территории Украины можно ознакомиться по ссылке на сайте Минреинтеграции.

Что известно о выплатах ВПЛ

С 1 марта выплаты автоматически продлят на шесть месяцев для переселенцев, нуждающихся в поддержке, поскольку не имеют возможности работать. Речь идет о:

пенсионеров, у которых на 1 января 2024-го пенсия составляет менее четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть менее 9,44 тыс. грн;

граждан с инвалидностью первой-второй группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также тяжелобольных детей;

детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки до 23 лет, родителей-воспитателей/приемных родителей.

Напомним, одесситы, предоставившие убежище внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.

Также мы писали, что украинское правительство поощряет принимать на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) значительно более высокими денежными компенсациями. Ожидается, что в 2024 году суммы выплат будут обновлены.