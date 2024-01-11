Одесити можуть отримати компенсацію за розміщення ВПО

Внутрішньо переміщені особи. Фото: Мінреінтеграції

Одесити, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам, можуть отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про витрати на комунальні послуги.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, вартість складає 14,77 гривні за один людинодень.

Хто може отримати компенсацію

Громадяни України, які є власниками житла або їхніми представниками;

Винаймачі житла державної або комунальної власності;

Спадкоємці, які прийняли спадщину.

Однак у відомстві наголошують, що компенсація не надається у разі розміщення на своїй території родичів, які мають статус ВПО.

Як отримати компенсацію

Необхідно заповнити дві форми за посиланням. Йдеться про повідомлення про розміщення ВПО та заяву на отримання компенсації.

Нагадаємо, у лютому поточного року українці із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) масово втратять матеріальну допомогу. Виплати надаватимуть виключно вразливим категоріям громадян.

Також ми писали, що український уряд заохочує приймати на роботу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) значно вищими грошовими компенсаціями. Очікується, що у 2024 році суми виплат оновлять.

Додамо, юристи розповіли про особливості отримання житлових субсидій внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Зокрема, відомо, чи потрібно відмовлятися від допомоги за колишньою адресою.