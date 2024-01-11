Одесситы могут получить компенсацию за размещение ВПЛ

Внутри перемещенные лица. Фото: Минреинтеграции

Одесситы, предоставившие убежище внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, стоимость составляет 14,77 гривны за один человек в день.

Кто может получить компенсацию

Граждане Украины, являющиеся владельцами жилья или их представителями;

Наниматели жилья государственной или коммунальной собственности;

Наследники, принявшие наследство.

Однако в ведомстве отмечают, что компенсация не предоставляется в случае размещения на своей территории родственников, имеющих статус ВПЛ.

Как получить компенсацию

Необходимо заполнить две формы по ссылке. Речь идет о сообщении о размещении ВПЛ и заявлении на получение компенсации.

Напомним, в феврале текущего года украинцы из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) массово потеряют материальную помощь. Выплаты будут предоставляться исключительно уязвимым категориям граждан.

Также мы писали, что украинское правительство поощряет принимать на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) значительно более высокими денежными компенсациями. Ожидается, что в 2024 году суммы выплат будут обновлены.

Добавим, юристы рассказали об особенностях получения жилищных субсидий внутриперемещенными лицами (ВПЛ). В частности, известно, нужно ли отказываться от помощи по прежнему адресу.