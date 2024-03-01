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Выплаты ВПЛ не продлят — депутаты Одесского облсовета не поддержали решение

1 марта 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Выплаты ВПЛ не продлят — депутаты Одесского облсовета не поддержали решение
Внутренне перемещенные лица. Фото: Минреинтеграции
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Депутаты одесского областного совета отказались поддержать решение о сохранении выплат временно перемещенным лицам, проживающим на территории Одесщины. По решению депутатов, семьи беженцев, имеющих доход более 9 тысяч, больше не нуждаются в денежной поддержке.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания сессии Одесского областного совета.

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Кто не будет получать выплаты

С сегодняшнего дня, с 1 марта, часть украинских переселенцев потеряет право на выплаты от государства. В частности, это касается ВПЛ, проживающих на территории Одесской области и имеющих доход в сумме более 9 700 гривен.

Что известно о выплатах ВПЛ

С 1 марта выплаты автоматически продлят на шесть месяцев для переселенцев, нуждающихся в поддержке, поскольку не имеют возможности работать. Речь идет о:

  • пенсионеров, у которых на 1 января 2024-го пенсия составляет менее четырех прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность, то есть менее 9,44 тыс. грн;
  • граждан с инвалидностью первой-второй группы, детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также тяжелобольных детей;
  • детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки до 23 лет, родителей-воспитателей/приемных родителей.

Напомним, что в Одессе утвердили список мест для временного проживания внутренне перемещенных лиц. Пока известно о трех объектах, в которых пострадавшие от войны люди могут получить всю необходимую помощь.

Также мы писали, что одесситы, предоставившие убежище внутренне перемещенным лицам, могут получить компенсацию. В частности, речь идет о расходах на коммунальные услуги.

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