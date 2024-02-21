Мешканцям будинку на Шевченка, куди прилетів дрон, виплатять компенсацію

Пошкоджений внаслідок обстрілу будинок. Фото: Новини.LIVE

Двоповерховий житловий будинок на проспекті Шевченка, який постраждав внаслідок обстрілу міста "шахедами" 24 січня частково демонтують. Експертна комісія з оцінки збитків вже завершила свою роботу та видала висновок.

Про це повідомили у Комісії з питань планування, забудови територій та охорони культурної спадщини.

Компенсації для мешканців будинку

Власники квартир на другому поверсі отримають компенсацію для придбання нового житла за оцінкою, яка становить приблизно $1300 за квадратний метр.

Для інших власників квартир, чиє майно постраждало, уряд передбачає виплати.

"Механізм уряду абсолютно чіткий, всі отримають. Уряд передбачає виплати до 350 тисяч гривень за пошкоджене майно. За знищене майно передбачена зовсім інша процедура", — додав заступник директора департаменту з благоустрою міста Євген Денисов.

Стан будинку

Внаслідок обстрілу Одеси 24 січня до житлового будинку на проспекті Шевченка потрапили уламки російського БпЛА. Найбільше постраждав саме другий поверх будівлі. Після огляду фахівцями було ухвалено рішення про повний його демонтаж. Що ж до першого поверху, то його відремонтують і впорядкують таким чином, аби люди змогли повернутися до своїх квартир.

Нагадаємо, що Одеська область продовжує потерпати від наслідків ворожих дій РФ. На відновлення інфраструктури Одещини потрібно щонайменше один мільярд доларів.

Також ми писали, що в Одеському "Будинку Гоголя" зупинили протиаварійні роботи, які розпочалися ще у 2021 році. Наразі відомо, що підрядник замість реставрації почав перебудовувати памʼятку архітектури.