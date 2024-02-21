Жителям дома на Шевченко, куда прилетел дрон, выплатят компенсацию

Поврежден в результате обстрела дом. Фото: Новости.

Двухэтажный жилой дом на проспекте Шевченко, пострадавший в результате обстрела города "шахедами" 24 января частично демонтируют. Экспертная комиссия по оценке ущерба уже завершила свою работу и издала заключение.

Об этом сообщили в Комиссии по планированию, застройке территорий и охране культурного наследия .

Компенсации для жильцов дома

Владельцы квартир на втором этаже получат компенсацию по приобретению нового жилья по оценке, которая составляет примерно $1300 за квадратный метр.

Для других владельцев квартир, чье имущество пострадало, правительство предусматривает выплаты.

"Механизм правительства абсолютно четкий, все получат. Правительство предусматривает выплаты до 350 тысяч гривен за поврежденное имущество. За уничтоженное имущество предусмотрена совсем другая процедура ", — добавил заместитель директора департамента по благоустройству города Евгений Денисов.

Состояние дома

В результате обстрела Одессы 24 января в жилой дом на проспекте Шевченко попали обломки российского БпЛА. Больше всего пострадал именно второй этаж здания. После осмотра специалистами было принято решение о полном его демонтаже. Что касается первого этажа, то его отремонтируют и приведут в порядок таким образом, чтобы люди смогли вернуться в свои квартиры.

Напомним, что Одесская область продолжает страдать от последствий враждебных действий РФ. На восстановление инфраструктуры Одесщины требуется не менее одного миллиарда долларов.

Также мы писали, что в Одесском "Доме Гоголя" остановили противоаварийные работы , которые начались еще в 2021 году. Известно, что подрядчик вместо реставрации начал перестраивать памятник архитектуры.