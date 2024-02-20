На відновлення Одещини потрібно до 5 мільярдів доларів — Уряд України опублікував звіт

Пошкоджений Спасо-Преображенський собор. Фото: Новини.LIVE

Одеська область продовжує потерпати від наслідків ворожих дій РФ. На відновлення інфраструктури Одещини потрібно щонайменше один мільярд доларів

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Уряд України разом з Групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН опублікували звіт щодо оновленої спільної оцінки збитків і потреб, які виникли внаслідок ворожих дій РФ.



Найбільш постраждалі регіони України. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Пошкодження інфрастуктури в Одеській області

Унаслідок переважно ракетних ударів та атак безпілотників було зруйновано та пошкоджено щонайменше 1747 об’єктів цивільної інфраструктури, серед яких:

Об’єкти підприємницької діяльності та комерційно-виробничого призначення — 313;

водні угіддя/екосистема — 73;

будівлі житлово-побутового призначення — 720;

об’єкти культурно-розважального закладу — 26;

будівлі освітньо-виховного закладу — 68;

будівля державної установи — 17;

будівлі лікувально-оздоровчого закладу — 9;

об’єкти транспортної інфраструктури — 38;

господарчі угіддя, ліси — 12;

будівлі культового призначення — 6;

об’єкти інфраструктури життєзабезпечення — 76;

історичні пам’ятки —10;

громадська організація — 2;

мости — 7;

транспортні засоби (автомобіль, судно) —367.

Одеська область разом із Рівенською, Сумською та Дніпропетровсьою, потребують на відновлення від 1 до 5 мільярдів на кожну.

Нагадаємо, Одеський порт відвідала італійська делегація, яка допоможе у процесі реконструкції критичної інфраструктури. Йдеться про відновлення потужностей, які залучені до експорту продукції.

Також ми писали, що японська Йокогама допоможе Одесі у ремонті міської інфраструктури. Йдеться про обʼєкти, які постраждали внаслідок російських ракетних та дронових ударів.

Додамо, 7 лютого Одесу відвідала французька делегація. Під час зустрічі з обласною владою сторони домовилися щодо сприяння країни ЄС у відновленні регіону.