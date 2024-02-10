Військові показали наслідки нічної дронової атаки на Ізмаїльський район

Знищений автомобіль. Фото: скриншот

Сили оборони півдня України показали наслідки російської атаки на Подунав’я. Внаслідок якої, а також уламками під час збиття, пошкоджено приватний будинок і гараж та припортову інфраструктуру.

Відповідне відео військові опублікували у своєму Telegram-каналі.

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Атака на Ізмаїльський район

Через атаку припортової інфраструктури Подунав’я поранення отримали троє водіїв вантажівок. Їх із травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні. Також ворог поцілив по цивільній інфраструктурі Ізмаїла — понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автомобілі, в кількох житлових будинках вибито вікна, побито фасади, дахи. Унаслідок ворожої атаки, а також уламками під час збиття пошкоджено приватний будинок і гаражі. Здійнялася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Протиповітряна оборона знешкодила 12 дронів тільки над Ізмаїльським районом.

Пошкоджений будинок в Ізмаїлі. Фото: скриншот

Понівечений будинок. Фото: скриншот

Атака на Одесу

Першу хвилю дронів росіяни спрямували саме по Одесі. Всі 9 "шахедів" були знищені. В місті пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, поранення отримав працівник підприємства.

Уламок збитого дрона. Фото: скриншот

Нагадаємо, протягом ночі ворог тероризував південні регіони дроновими атаками. За три хвилі росіяни запустили понад двадцять Shahed-131/136. Всі вони були збиті силами протиповітряної оборони. На жаль, є влучання уламків та травмовані люди. Крім того, румунське Міністерство національної оборони повідомило про підняття винищувачів F-16 у зв'язку з атакою російських безпілотників на Одеську область. Повітряну тривогу оголошували у прикордонних населених пунктах Тулча і Галац.