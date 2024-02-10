Військові показали наслідки нічної дронової атаки на Ізмаїльський район
Сили оборони півдня України показали наслідки російської атаки на Подунав’я. Внаслідок якої, а також уламками під час збиття, пошкоджено приватний будинок і гараж та припортову інфраструктуру.
Відповідне відео військові опублікували у своєму Telegram-каналі.
Атака на Ізмаїльський район
Через атаку припортової інфраструктури Подунав’я поранення отримали троє водіїв вантажівок. Їх із травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні. Також ворог поцілив по цивільній інфраструктурі Ізмаїла — понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автомобілі, в кількох житлових будинках вибито вікна, побито фасади, дахи. Унаслідок ворожої атаки, а також уламками під час збиття пошкоджено приватний будинок і гаражі. Здійнялася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Загиблих та постраждалих, на щастя, немає. Протиповітряна оборона знешкодила 12 дронів тільки над Ізмаїльським районом.
Атака на Одесу
Першу хвилю дронів росіяни спрямували саме по Одесі. Всі 9 "шахедів" були знищені. В місті пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, поранення отримав працівник підприємства.
Нагадаємо, протягом ночі ворог тероризував південні регіони дроновими атаками. За три хвилі росіяни запустили понад двадцять Shahed-131/136. Всі вони були збиті силами протиповітряної оборони. На жаль, є влучання уламків та травмовані люди. Крім того, румунське Міністерство національної оборони повідомило про підняття винищувачів F-16 у зв'язку з атакою російських безпілотників на Одеську область. Повітряну тривогу оголошували у прикордонних населених пунктах Тулча і Галац.
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