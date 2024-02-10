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Военные показали последствия ночной дроновой атаки на Измаильский район

10 февраля 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Военные показали последствия ночной дроновой атаки на Измаильский район
Уничтоженный автомобиль. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Силы обороны юга Украины показали последствия российской атаки на Подунавье. В результате которой, а также обломками во время сбития, повреждены частный дом и гараж и припортовая инфраструктура.

Соответствующее видео военные опубликовали в своем Telegram-канале.

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Атака на Измаильский район

Из-за атаки припортовой инфраструктуры Подунавья ранения получили трое водителей грузовиков. Их с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Также враг попал по гражданской инфраструктуре Измаила — повреждены технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, разбиты фасады, крыши. В результате вражеской атаки, а также обломками во время сбития поврежден частный дом и гаражи. Поднялся пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Противовоздушная оборона обезвредила 12 дронов только над Измаильским районом.

Военные показали последствия ночной дроновой атаки на Измаильский район - фото 1
Поврежденный дом в Измаиле. Фото: скриншот
Военные показали последствия ночной дроновой атаки на Измаильский район - фото 2
Поврежденный дом. Фото: скриншот

Атака на Одессу

Первую волну дронов русские направили именно по Одессе. Все 9 "шахедов" были уничтожены. В городе повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, ранение получил работник предприятия.

Военные показали последствия ночной дроновой атаки на Измаильский район - фото 3
Обломок сбитого дрона. Фото: скриншот

Напомним, в течение ночи враг терроризировал южные регионы дроновыми атаками. В три волны россияне запустили более двадцати Shahed-131/136. Все они были сбиты силами противовоздушной обороны. К сожалению, есть попадание обломков и травмированные люди. Кроме того, румынское Министерство национальной обороны сообщило о поднятии истребителей F-16 в связи с атакой российских беспилотников на Одесскую область. Воздушная тревога была объявлена в приграничных населенных пунктах Тулча и Галац.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
дрон Шахид-136
дроны
атака

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