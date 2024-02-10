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На Одещині зафіксовано падіння уламків дронів, — Сергій Братчук

10 лютого 2024 10:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині зафіксовано падіння уламків дронів, — Сергій Братчук
Наслідки влучання на Одещині. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Протягом ночі ворог тероризував південні регіони дроновими атаками. За три хвилі росіяни запустили понад двадцять "Shahed-131/136". Всі вони були збиті силами протиповітряної оборони. На жаль є попадання уламків. 

Про це в етері телемарафону повідомив речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Першу хвилю атаки ворожі дрони спрямували на обласний центр. Всі 9 дронів були успішно знищені підрозділами протиповітряної оборони. Однак уламками одного зі збитих БПЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, а також поранено одного з працівників підприємства", — повідомив речник.

Другу і третю хвилі атаки ворог спрямовував на припортову інфраструктуру Подунав'я. Там, за інформацією Сил оборони півдня України, вдалося знищити 12 дронів.

"Ворожі безпілотники поцілили в припортові об’єкти, а також – по цивільній інфраструктурі Ізмаїла: понівечено технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, пошкоджено дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибити вікна, побито фасади, дахи", — зазначили у відомстві.

Крім цього, на території Ізмаїльського району внаслідок падіння уламків збитого дрона спалахнула пожежа приватного будинку та гаража. 

Додамо, що поліцейські уже документують наслідки російської атаки. 

Нагадаємо, в Одесі ввечері, 9 лютого, пролунали потужні вибухи. Також ворог атакував і Харків. У місті сталося влучання в автозаправну станцію

Одеса
війна
росіяни
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
Сергій Братчук
дрони
атака

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