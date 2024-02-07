Вночі ворожі дрони летіли транзитом через Одещину, — Братчук

Дрон-камікадзе у повітрі. Фото: росЗМІ

Вночі ворог запустив дрони-камікадзе для тренування перед ракетною атакою. Таким чином росіяни намагалися дещо відвернути увагу протиповітряної оборони від підготовки до масованого обстрілу.

Про це Новини.LIVE повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

Читайте також:

За його словами, дрони летіли "традиційним" маршрутом через північ Одеської області, намагаючись обійти ППО.

"Вночі на півдні була повітряна тривога, повʼязана з шахедною атакою. Вона була на "підтанцьовці" ранкового ракетного удару", — сказав Братчук.

Запуск балістики з Чорного моря

Також речник УДА зазначив, що ворог атакував Україну з різних напрямків. Водночас на півдні окупанти використовували тактичну авіацію, яка продовжувала й після запуску ракет стежити за обстановкою.

"Ворожа авіація досі в повітрі. Можливо, було випущено КАБ в районі Зміїного. Дочекаємося офіційної інформації", — додав Сергій Братчук.

Нагадаємо, зранку 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Загалом, постраждали близько 13 людей.

Також ми писали, що за словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО знищили 44 повітряні ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 дронів.