Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ночью вражеские дроны летели транзитом через Одесчину, — Братчук arrow

Ночью вражеские дроны летели транзитом через Одесчину, — Братчук

7 февраля 2024 11:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ночью вражеские дроны летели транзитом через Одесчину, — Братчук
Дрон-камикадзе в воздухе. Фото: росСМИ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Ночью враг запустил дроны-камикадзе для тренировки перед ракетной атакой. Таким образом, россияне пытались несколько отвлечь внимание противовоздушной обороны от подготовки к массированному обстрелу.

Об этом Новини.LIVE сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Читайте также:

По его словам, дроны летели по "традиционному" маршруту через север Одесской области, пытаясь обойти ПВО.

"Ночью на юге была воздушная тревога, связанная с шахедной атакой. Она была на "подтанцовке" утреннего ракетного удара", — сказал Братчук.

Запуск баллистики из Черного моря

Также спикер УГА отметил, что враг атаковал Украину по разным направлениям. В то же время на юге оккупанты использовали тактическую авиацию, которая продолжала и после запуска ракет следить за обстановкой.

"Вражеская авиация до сих пор в воздухе. Возможно, было выпущено КАБ в районе Змеиного. Дождемся официальной информации", — добавил Сергей Братчук.

Напомним, утром 7 февраля под огнем кафиров оказались шесть регионов Украины. В общей сложности пострадали около 13 человек.

Также мы писали, что по словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО уничтожили 44 воздушных вражеских целей, среди которых 29 ракет и 15 дронов.

Одесса
война
Одесская область
Новости Одессы
ПВО
Сергей Братчук
дроны
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

Актуальное по теме