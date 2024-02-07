Ночью вражеские дроны летели транзитом через Одесчину, — Братчук
Ночью враг запустил дроны-камикадзе для тренировки перед ракетной атакой. Таким образом, россияне пытались несколько отвлечь внимание противовоздушной обороны от подготовки к массированному обстрелу.
Об этом Новини.LIVE сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.
По его словам, дроны летели по "традиционному" маршруту через север Одесской области, пытаясь обойти ПВО.
"Ночью на юге была воздушная тревога, связанная с шахедной атакой. Она была на "подтанцовке" утреннего ракетного удара", — сказал Братчук.
Запуск баллистики из Черного моря
Также спикер УГА отметил, что враг атаковал Украину по разным направлениям. В то же время на юге оккупанты использовали тактическую авиацию, которая продолжала и после запуска ракет следить за обстановкой.
"Вражеская авиация до сих пор в воздухе. Возможно, было выпущено КАБ в районе Змеиного. Дождемся официальной информации", — добавил Сергей Братчук.
Напомним, утром 7 февраля под огнем кафиров оказались шесть регионов Украины. В общей сложности пострадали около 13 человек.
Также мы писали, что по словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО уничтожили 44 воздушных вражеских целей, среди которых 29 ракет и 15 дронов.
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