Ночью вражеские дроны летели транзитом через Одесчину, — Братчук

Дрон-камикадзе в воздухе. Фото: росСМИ

Ночью враг запустил дроны-камикадзе для тренировки перед ракетной атакой. Таким образом, россияне пытались несколько отвлечь внимание противовоздушной обороны от подготовки к массированному обстрелу.

Об этом Новини.LIVE сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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По его словам, дроны летели по "традиционному" маршруту через север Одесской области, пытаясь обойти ПВО.

"Ночью на юге была воздушная тревога, связанная с шахедной атакой. Она была на "подтанцовке" утреннего ракетного удара", — сказал Братчук.

Запуск баллистики из Черного моря

Также спикер УГА отметил, что враг атаковал Украину по разным направлениям. В то же время на юге оккупанты использовали тактическую авиацию, которая продолжала и после запуска ракет следить за обстановкой.

"Вражеская авиация до сих пор в воздухе. Возможно, было выпущено КАБ в районе Змеиного. Дождемся официальной информации", — добавил Сергей Братчук.

Напомним, утром 7 февраля под огнем кафиров оказались шесть регионов Украины. В общей сложности пострадали около 13 человек.

Также мы писали, что по словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО уничтожили 44 воздушных вражеских целей, среди которых 29 ракет и 15 дронов.