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В Одесской области зафиксировано падение обломков дронов, — Сергей Братчук

10 февраля 2024 10:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области зафиксировано падение обломков дронов, — Сергей Братчук
Последствия попадания в Одесской области. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В течение ночи враг терроризировал южные регионы дроновыми атаками. В три волны россияне запустили более двадцати "Shahed-131/136". Все они были сбиты силами противовоздушной обороны. К сожалению есть попадание обломков.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Первую волну атаки вражеские дроны направили на областной центр. Все 9 дронов были успешно уничтожены подразделениями противовоздушной обороны. Однако обломками одного из сбитых БПЛА повреждено техническое сооружение припортовой инфраструктуры, а также ранен один из работников предприятия", — сообщил спикер.

Вторую и третью волны атаки враг направлял на припортовую инфраструктуру Подунавья. Там, по информации Сил обороны юга Украины, удалось уничтожить 12 дронов.

"Вражеские беспилотники попали в припортовые объекты, а также – по гражданской инфраструктуре Измаила: изуродованы технические помещения промышленных и сервисных объектов, повреждено дорожное покрытие, грузовые и легковые автомобили, в нескольких жилых домах выбиты окна, избиты фасады, крыши", — отметили в ведомстве.

Кроме того, на территории Измаильского района в результате падения обломков сбитого дрона вспыхнул пожар частного дома и гаража.

Полицейские уже документируют последствия российской атаки.

Напомним, в Одессе вечером, 9 февраля, раздались мощные взрывы. Также враг атаковал и Харьков. В городе произошло попадание в автозаправочную станцию

Одесса
война
россияне
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
Сергей Братчук
дроны
атака

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