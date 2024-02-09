Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі пролунали вибухи arrow

В Одесі пролунали вибухи

9 лютого 2024 21:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одесі пролунали вибухи
Робота ППО. Фото: ОК "Північ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Одесі ввечері, 9 лютого, пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

Вибухи в Одесі

Інформація про вибух в Одесі з'явилася приблизно о 21:41. За словами Братчука, працює ППО.

null
Допис Братчука. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

null
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою", — наголосив Кіпер.

null
Допис Кіпера. Фото: скриншот

У Повітряних сила ЗСУ повідомляли, що російські окупанти запустили безпілотники, які рухалися в напрямку Одеської та Миколаївської областей.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти після півночі 9 лютого завдали декілька ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав один чоловік.

Також російські війська у четвер, 8 лютого, здійснили масований ракетний обстріл Селидового, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки житлові будинки зазнали значних руйнувань і постраждало семеро осіб, одна людина загинула.

Одеса
війна
вибух
обстріли
повітряна тривога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

Актуальне по темі