В Одесі пролунали вибухи
В Одесі ввечері, 9 лютого, пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.
Вибухи в Одесі
Інформація про вибух в Одесі з'явилася приблизно о 21:41. За словами Братчука, працює ППО.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою", — наголосив Кіпер.
У Повітряних сила ЗСУ повідомляли, що російські окупанти запустили безпілотники, які рухалися в напрямку Одеської та Миколаївської областей.
Нагадаємо, окупанти після півночі 9 лютого завдали декілька ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав один чоловік.
Також російські війська у четвер, 8 лютого, здійснили масований ракетний обстріл Селидового, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки житлові будинки зазнали значних руйнувань і постраждало семеро осіб, одна людина загинула.
Читайте Новини.LIVE!