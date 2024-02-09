В Одесі пролунали вибухи

Робота ППО. Фото: ОК "Північ"

В Одесі ввечері, 9 лютого, пролунали потужні вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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Інформація про вибух в Одесі з'явилася приблизно о 21:41. За словами Братчука, працює ППО.

Допис Братчука. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою", — наголосив Кіпер.

Допис Кіпера. Фото: скриншот

У Повітряних сила ЗСУ повідомляли, що російські окупанти запустили безпілотники, які рухалися в напрямку Одеської та Миколаївської областей.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти після півночі 9 лютого завдали декілька ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав один чоловік.

Також російські війська у четвер, 8 лютого, здійснили масований ракетний обстріл Селидового, що на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки житлові будинки зазнали значних руйнувань і постраждало семеро осіб, одна людина загинула.